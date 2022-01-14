Володимир-Волинська птахофабрика відкидає звинувачення Нацкорпусу

Володимир-Волинська птахофабрика називає звинувачення представників Нацкорпусу маніпуляцією та нагадує, що є чи не найбільшим платником податків у Володимир-Волинської територіальній громаді. Текст заяви подаємо без змін:

«Володимир-Волинська птахофабрика – відкрита до комунікацій з різними громадськими організаціями та активістами. Під час зустрічі із представника Нацкорпусу ми відповіли на всі запитання людей, які прийшли поспілкуватися. Наголосимо, що серед них не було представників міста чи об’єднаних територіальних громад, де працює підприємство. Однак після зустрічі, Національний корпус розпочав поширювати маніпулятивну інформацію з перекрученими фактами.

Пропонуємо пройти по всіх пунктах окремо.

«Володимир-Волинська» птахофабрика – соціально-відповідальний бізнес, який має понад 70-річну історію. Враховуючи, що підприємство працює кілька десятиліть, у «спадок» отримало радянську систему полів фільтрації, яка на сьогодні є дозволеною екологічною службою та аналогічною до тих полів, якими користуються інші підприємства.

Ми розуміємо, що така система є недосконалою, тому ще у 2019 році розпочали будівництво нового комплексу очищення, накшталт тим, які функціонують в Європі і є максимально безпечними для екології. Цей комплекс зможе запрацювати разом із запуском нового Переробного комплексу, вартість якого на сьогодні становить понад 1,5 мільярди гривень, а робіт виконано вже на понад 700 мільйонів гривень.

Розуміючи масштаб і суму вкладень власних коштів підприємства в будівництво та економічну ситуацію в країні, запланований на 2022 рік запуск всього Комплексу змусили перенести ще на 2 роки.

Із запуском нового Комплексу питання полів фільтрації зникне назавжди. Зрозуміло, що такі масштабні проєкти це справа кількох років, і якби власники птахофабрики не хотіли б якомога скоріше запустити нову сучасну систему, потрібен час. Тим більше, що будівництво йде коштом підприємства.

Щодо заходів, які вживає наша птахофабрика на сьогодні, щоб мінімізувати вплив на довколишнє середовище:

Регулярно проводимо заміри екологічної ситуації на полях фільтрації. У 2021 році екологічними дослідженнями не було виявлено порушень, а всі показники знаходяться в межах норми, що підтверджують протоколами лабораторних досліджень.

Восени 2021 року відкрили новий цех з Переробки решток від виробництва у м’ясо-кісткове борошно вартістю в 130 мільйонів гривень. М’ясо-кісткове борошно можуть використовувати для виготовлення кормів іншим тваринам, або ж як добриво для рослин.

Зменшили кількість води, яку використовуємо у виробництві.

Інвестували у 2021 році в будівництво нового Переробного комплексу понад 150 мільйонів гривень.

Також в інформації, яку поширює Національний корпус вказують, що ніби то підприємство не є серйозним платником податків. В той же самий час, міський голова Володимир-Волинської ТГ (поблизу якого функціонує птахофабрика) відносить наше підприємство в трійку найбільших платників (інші два платники податків в регіоні – військові частини).

Додамо, що у військових частинах проходить військову службу близько 5 тисяч осіб, а на птахофабриці працює близько 1500 співробітників.

Окрім цього, птахофабрика одна з найбільших роботодавців в регіоні із достойною зарплатнею. Відтак місцеві мешканці можуть залишатися працювати вдома, а не покидати сім’ї і їхати на заробітки в країни Європи.

За підсумками 2021 року нашим підприємством було сплачено в користь держави податків на загальну суму в понад 220,4 мільйона гривень, з них понад 52,7 мільйона надійшли до місцевих бюджетів. Зокрема Володимир-Волинська громада отримала лише цьогоріч надходження в понад 39,2 мільйона гривень.

Кому вигідні ці маніпуляції громадською думкою для нас залишається загадкою. Можливо Національний корпус вирішив пропіаритися на хайпових темах 2019 року, які вже не актуальні та проігнорував всі наведені факти? Однак закликаємо читачів аналізувати інформацію та надавати перевагу тій, яку можна перевірити на офіційних сайтах».

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