Нацкорпус оголосив війну токсичним птахофабрикам: під прицілом – «Епікур» та «Агроль»

Дві західні птахофабрики «Володимир-Волинська» і «Агроль» опинилися в епіцентрі екологічного скандалу – місцеві, екоактивісти та представники Нацкорусу звинуватили їх у неналежній утилізації відходів і забрудненні екології. Про це Львівському порталу повідомили у Нацкорпусі.

«Лише в 2021 році екоінспекція двічі проводила перевірку на птахофермі. Двічі було виявлено порушення. Так компанія навіть не веде обліку типу, складу відходів і їхньої утилізації. Власне за порушення «Агроль» отримав припис і два штрафи: у розмірі 85 грн і 136 грн. Такі фінансові стягнення звичайно не зупинили незаконної діяльності», – заявляють активісти.

Аналогічна ситуація у Волинській області. Там «Володимир-Волинська» птахофабрика, виробник популярної курятини «Епікур» регулярно «отруює» все навколо скидами і відходами.

«Кожен має відповісти на таке питання: чи є понад 130 тис. грн надходжень до бюджету за два роки їхньої діяльності ціною здоров’я і життя людей, які там проживають? Складне питання для когось, але не для нас. Ми вважаємо, що все має працювати в рамках закону, має дотримуватися екологічних стандартів, а потім вже можна говорити про інші речі», – заявили представники Нацкорпусу під час попереджувального пікету «Володимир-Волинської» птахофабрики.

Раніше «Володимир-Волинська» птахофабрика вже оскандалилася зі своїми відходами, коли влаштувала «криваві ріки» навколо підприємства.

Довідка

«Володимир-Волинська» птахофабрика – виробник курятини «Епікур» та «Чебатурочка», належить родинам Михайла та Дмитра Добкіна і Олексія Коваленко.

Птахоферма «Агроль» належить Федору Шопському.

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