За викид відходів в річку активісти пікетували птахоферму під Львовом

22 грудня активісти влаштували пікет під стінами птахоферми «Агроль» в селі Підгайчики на Львівщині. Екоактивісти стверджують, що підприємство скидає відходи в річку. Про це Львівському порталу повідомили в Нацкорпусі Львівщини.

Представники Нацкорпусу Львівщини й екоактивісти з проекту «Екокульт» під стінами підприємства вимагали припинити викиди відходів у місцеву річку, в повітря та вивіз відходів на поля біля лісу. Саме про такі порушення активістам повідомили місцеві мешканці.

«Нацкорпус намагався компанії звернення з вимогою належно утилізовувати відходи та не шкодити довкіллю. Проте звернення не прийняли, а попросили надіслати на юридичну адресу. Після цього біля прохідної «Агролю» активісти висипали курячі лапки», – йдеться в повідомленні.

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Представники Нацкорпусу наголосили: якщо компанія не перестане неналежно утилізувати відходи, то під підприємством знову протестуватимуть. Раніше націоналісти подали звернення щодо підприємства «Агроль» у правоохоронні органи та екологічну інспекцію. У них вимагали комплексну перевірку незалежними інспекторами та публічний звіт щодо дотримання встановлених законом екологічних норм на підприємстві.

Активісти переконують, що птахоферма «Агроль» вже не вперше опиняється в центрі екологічного скандалу.

«Лише в 2021 році екоінспекція двічі проводила перевірку на птахофермі. Двічі було виявлено порушення. Так компанія навіть не веде обліку типу, складу відходів і їхньої утилізації. Власне за порушення «Агроль» отримав припис і два штрафи: у розмірі 85 грн і 136 грн. Такі фінансові стягнення звичайно не зупинили незаконної діяльності», – заявляють активісти.

Водночас, як пише УНІАН, мешканці села Підгайчики раніше публікували в соцмережах відео, де видно, що місцева річка біля птахоферми забарвилась у кривавий колір.

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Фото: Нацкорпус