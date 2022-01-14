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ЛКП «Лев» відновлює роботу після карантину

Ірина Марчук

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Від суботи, 15 січня, ЛКП «Лев» завершує плановий карантин та повертається до роботи. Про це йдеться у Facebook комунального підприємства.

У підприємстві запевняють, що за час карантину працівники продезінфікували усі приміщення, територію, вольєри, будки, інвентар, а також зробили ремонт. Відтак, у ЛКП «Лев» готуються знову надавати допомогу безпритульним чотирилапим.

Графік вилову безпритульних чотирилапих незмінний. Бригада ловців їздитиме в населені пункти ОТГ щосереди та щосуботи, в інші дні тижня – в райони міста Львова. Поза чергою виїзд здійснюється на ургентні випадки, а також, якщо безпритульна собака вагітна або тічкуюча.

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Виловлені собаки у районах Львова перебувають на підприємстві 21 день, в населених пунктах МТГ – 14 днів. Для того, аби першочергово стерилізувати більшу кількість тварин, аби запобігати їхньому розмноженню.

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що з 1 січня ЛКП «Львів» іде на плановий щорічний карантин.

Довідка:

Львівське комунальне підприємство «Лев» — це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: [email protected]; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.

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