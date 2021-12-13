З 1 січня у ЛКП «Лев» йде на плановий карантин

З 1 січня ЛКП «Лев» перейде на щорічний плановий карантин. Триватиме він до 14 січня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

На щорічний плановий карантин підприємство йде, аби подбати про стерильність та чистоту усіх приміщень, транспорту, території й обладнання.

За словами очільника ЛКП «Лев» Андрія Пінчука, підприємство буде реагувати на ургентні випадки та приймати тварин у випадку травм чи покусів.

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У ЛКП «Лев» наголошують, що не відпустять на вулицю жодного підопічного чотирилапого з 1 січня, як і було впродовж усіх попередніх років. Усі тварини або знайдуть свої сім’ї, або поїдуть на перетримку.

Також працівники закликають небайдужих львів’ян придивитися до тварин на сайті lkplev.com та взяти когось собі в сім’ю або на перетримку.

З початку року на ЛКП «Лев» пройшли ветеринарні процедури 1206 безпритульних та понад 6000 господарських тварин. Тут провели сотні ветеринарних оглядів та процедур – вакцинація, чіпування, переливання крові, операції тощо.

Довідка

Львівське комунальне підприємство «Лев» — це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: [email protected]; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.

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