Чого чекати на ринку нерухомості у 2022 році

За рік середня вартість квадратного метра у львівських новобудовах зросла на майже 17%. Протягом останніх декількох місяців ціни продовжують зростати. Про це Львівському порталу повідомили у ЛУН Місто.

Упродовж минулого року ситуація з вартістю житла залишалася стабільною, але вже з осені ціни почали рости. Загалом, середня вартість одного квадратного метра в новобудовах Львова зросла з 18,3 тисячі гривень до 21,7 тисячі. У Києві ж за 12 місяців вартість зросла з 27,7 тисячі гривень до 34,7 тисячі.

Найбільше у вартості зросло житло бізнес-класу – на 5,5 тисяч гривень за квадратний метр. Ціни на квартири класу преміум залишилися незмінними, що відрізняється від ситуації в столиці, де вартість зросла на 18%. Квадратний метр економкласу коштуватиме 16,4 тисячі, що на 2 тисячі більше від торішньої вартості.

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Найдорожчим районом Львова залишається Галицький, в якому середня вартість за метр квадратний становить 35,5 тисяч гривень. Найдоступнішим же є Сихівський район з середньою вартістю – 24,6 тисячі.

Експерти пояснюють, що зміни на ринку нерухомості зумовлені насамперед зростанням собівартості будівництва.

«Лише за останні декілька місяців, за нашими підрахунками, собівартість збільшилась на 120-150 доларів за квадратний метр. Насамперед це пов’язано з підвищенням цін на матеріали. А є ще фонд заробітної плати та енергоресурси – це також значні частини витрат», – пояснила «Мінфіну» комерційна директорка «Інтергал-Буд» Анна Лаєвська.

Варто зазначити, що зараз ажіотаж на ринку нерухомості значно знизився, якщо порівнювати з минулим роком і причиною цьому є низка несприятливих факторів. Одним з найбільш вагомих є політичний. Через постійну загрозу зі сторони Росії, інвестори ретельніше обдумують перспективи вкладання коштів у нерухомість.

Також важливу роль відіграє пандемія та карантинні обмеження, що створюють умови невпевненості в поспішних інвестиціях. Нерухомість й надалі буде залишатися привабливим інструментом для інвестицій за відсутності альтернативи.

Проте пік доходів від подібних інвестицій залишається позаду. Найбільш вдалим варіантом для інвестування експерти називають житло комфорт та бізнес-класу, одно чи двокімнатні з загальною площею до 60 квадратних метрів.

Додамо, що тепер приватним інвесторам доведеться сплачувати податок за ставкою 18% з умови продажу трьох і більше об’єктів.

Нагадаємо, на Львівщині середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири за 2021 рік зросла на 8,7% з 4 776 до 5 191 гривні.

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Фото: pixabay