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Як змінилася оренда квартир на Львівщині за рік

Аліса Белей

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На Львівщині середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири за 2021 рік зросла на 8,7% з 4 776 до 5 191 гривні. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі статистики України.

Загалом середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% з 3 903 до 4 294 гривень.

Так, Львівщина посідає друге місце за вартістю оренди житла – 5 191 гривня. На сходинку вище місто Київ – 8 513 гривень. У Києві оренда житла зросла аж на 11,7%.

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На третьому місці Одеська область з орендою у 5 081 гривню та Харківська область на четвертому – 4 966 гривень. Додамо, що на Одещині за рік оренда виросла всього на 1%, а на Харківщині на – 2,1%.

Крім того, за даними Держстату, найдешевші квартири в Луганській області – 2 256 гривень, Сумській області – 2 364 гривень та Івано-Франківській області – 2 619 гривень.

Нагадаємо, як писав Львівський портал середня зарплата на Львівщині виросла на 200 грн. Так, торік у листопаді середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Львівщині становила 12 740 грн, що вдвічі більше від рівня мінімальної платні.

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Фото: dom.ria, rbc

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