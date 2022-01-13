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Укравтодор взяв на баланс дороги «Малого карпатського кола» Львівщини

Ольга Денисяка

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Державне агентство автомобільних доріг України взяло під управління дороги загального користування місцевого значення, що входять у «Мале карпатське коло». Це пришвидшить фінансування та будівництво транспортного кільця. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

До цього автошляхи перебували у сфері управління Львівської обласної державної адміністрації. За словами очільника Львівської ОДА Максима Козицького, передача доріг «Малого карпатського кола» на Львівщині дозволить пришвидшити фінансування, а відтак і будівництво кільця, що об’єднає головні гірські курорти Західної України.

«Такий крок важливий для того, аби полегшити та пришвидшити фінансування проєкту з будівництва нового транспортного кільця, котре має об’єднати ключові гірські курорти трьох областей – Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської.  Сьогодні ми отримали офіційну письмову згоду Укравтодору на нашу пропозицію про передачу деяких автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які перебувають у сфері управління Львівської обласної державної адміністрації та входять до інвестиційного проєкту «Мале Карпатське коло» у Львівській області», –  зазначив Максим Козицький.

Також він додав, що зараз департамент дорожнього господарства готує необхідний пакет документів, який  скерують Укравтодору. Після цього відповідне рішення має затвердити Уряд під час засідання.

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Нагадаємо, що на Львівщині у межах проєкту «Мале Карпатське коло» планують відновити близько 200 км доріг, що з’єднують туристичні центри Карпат.

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