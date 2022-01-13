У Львові лікарі успішно прооперували підлітка з деформованою грудною кліткою

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі у Львові провели унікальну операцію 17-річному пацієнту, який народився із деформованою грудною кліткою. Під час операції медики застосували рідкісне знеболювальне та імплантували хлопцю коригуючу пластину. Про це Львівському порталу повідомили в медзакладі.

Так, медики дитячої лікарні застосували під час операції новий метод для контролю болю в післяопераційному періоді – ESP-блоку (erector spinae plane block), що в перекладі українською мовою звучить, як блок м’яза випрямляча хребта.

17-річний юнак народився із деформованою грудною кліткою, а з часом ця проблема лише прогресувала. До фізичної вади, як правило, додаються психологічні аспекти, зазначають медики.

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Тому батьки хлопця звернулись по допомогу до фахівців ЗУСДМЦ, які проводять такі операції близько 15 на рік. У лікарні кажуть, що лійкоподібна деформація грудної клітки – найпоширеніша вроджена вада розвитку цього відділу скелету.

За різними оцінками ЛДГК виявляють в однієї дитини на 300-400 новонароджених, а співвідношення проявів деформації у хлопчиків і дівчаток становить 3:1.

Медики прийняли рішення провести корекцію лійкоподібної деформації грудної клітки сучасним мініінвазивним методом за D.Nuss, коли з допомогою торакоскопічного контролю у грудну клітку, під, власне, деформацію імплантують коригуючу пластину.

Відтак її залишають у такому положенні на три роки, щоб виправляти деформацію, а після закінчення цього терміну її виймають.

Після такої операції на пацієнта чекає довгий період реабілітації, адже його може турбувати сильний біль, відчуття розпирання грудної клітки імплантованою пластиною.

Також можуть доєднуватися типові побічні ефекти загальної анестезії та опіатних ліків, які зазвичай використовувались для знеболення таких операцій, а саме – головокруття та блювання.

У випадку з 17-річним юнаком, при застосуванні методики ESP-блоку, пацієнт уже наступної доби зміг самостійно вставати й повертатись до нормального способу життя: їсти, пити, підійматися у ліжку, ходити в палаті та відділенні та при цьому мати контрольований біль.

Мініінвазивна торакоскопічна корекція лійкоподібної деформації грудної клітки за методом D.Nuss, кажуть лікарі, на сьогодні є стандартом у лікуванні цієї патології у дітей. Такий метод дає гарний косметичний результат та є малотравматичним.

Зараз хлопець почувається добре і вже може самостійно рухатись. Операцію провели: завідувач кафедри дитячої хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького Андрій Кузик, завідувач відділення хірургії ЗУСДМЦ Богдан Романишин, лікар дитячий хірург ЗУСДМЦ Орест Лешневський та лікар анестезіолог ЗУСДМЦ Максим Ковальов.

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Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр