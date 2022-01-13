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Під час пожежі у Гряді загинула 85-річна жінка

Наталя Дуляба

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85-річна мешканка села Гряда, що входить до Львівської громади, загинула під час пожежі у власному домі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Фатальний випадок стався у четвер, 13 січня, орієнтовно о 01:20 год. ночі. У селі Гряда загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок пожежі загинула 85-річна власниця.

Загасити вогонь вдалося ще до прибуття рятувальників. У будинку полум’я знищило лише частину підлоги.

Що стало причиною займання, наразі не відомо. Всі деталі події встановлюються.

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