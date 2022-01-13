На Львівщині вдвічі поменшало безробітних

Станом на середину січня офіційно роботу шукають 12 800 мешканців Львівщини, що вдвічі меше, ніж було минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

За перші дні нового року на Львівщині зареєстрували 12 800 безробітних. Це – на 15 тисяч менше, ніж минулого року, коли роботу шукали 28 200 людей. Станом на 1 січня 2021 року на вакансію претендували дев’ятеро безробітних, а на початку січня 2022 року – троє.

Найбільше вільних місць праці попонують для робітників (65,2%), 25,7% – для службовців, 9,1% – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки.

Дисбаланс на ринку праці спричинений тим, що майже 66% безробітних мають вищу освіту й шукають роботу відповідно до здобутого фаху, натомість у базі вакансій – 66% пропозицій працевлаштування адресовані представникам робітничих професій.

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Як повідомляв Львівський портал, мешканці Львівщини назвали безробіття проблемою, яка їх турбує найбільше.

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