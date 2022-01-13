Львівські митники затримали 38 кг контрабандного тютюну

У посилках зі США правоохоронці виявили майже 38 кг тютюну для кальяну, схованого у пачки з-під протеїну. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці.

Днями митники викрили чергову контрабанду на пості «Львів – поштовий», що займається міжнародними посилками. Мешканцям Миколаєва надійшли п’ять відправлень зі США нібито з протеїновими сумішами для коктейлів.

Проте під час перевірки з’ясувалось, що у 15 пачках з-під протеїну сховали майже 38 кг тютюну для кальяну. Загалом митники нарахували 150 упаковок тютюну з різними смаковими добавками. Вартість товару наразі встановлюється.

Реклама партнерів

Цікаво, що відправницю торік вже притягували до відповідальності за аналогічне порушення. Зараз митники знову склали протокол за ч.2 ст.483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф розміром 200% вартості товару та його конфіскацію.

Справу найближчим часом скерують до суду, який і буде обирати остаточне покарання для контрабандистки. Весь тютюн вилучили.

Нагадаємо, нещодавно львівські митники викрили таку ж контрабанду: в пакетах з-під протеїну, надісланих зі США, сховали 75 кг тютюну для кальяну. Його вартість оцінили у 270 тисяч гривень.

Додамо, торік на Львівщині вилучили контрабанди майже на 190 млн грн. У 2020 році обсяг затриманої контрабанди оцінили у понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівська митниця