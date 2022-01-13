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Львівські митники затримали 38 кг контрабандного тютюну

Наталя Дуляба

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У посилках зі США правоохоронці виявили майже 38 кг тютюну для кальяну, схованого у пачки з-під протеїну. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці.

Днями митники викрили чергову контрабанду на пості «Львів – поштовий», що займається міжнародними посилками. Мешканцям Миколаєва надійшли п’ять відправлень зі США нібито з протеїновими сумішами для коктейлів.

Проте під час перевірки з’ясувалось, що у 15 пачках з-під протеїну сховали майже 38 кг тютюну для кальяну. Загалом митники нарахували 150 упаковок тютюну з різними смаковими добавками. Вартість товару наразі встановлюється.

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Цікаво, що відправницю торік вже притягували до відповідальності за аналогічне порушення. Зараз митники знову склали протокол за ч.2 ст.483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф розміром 200% вартості товару та його конфіскацію.

Справу найближчим часом скерують до суду, який і буде обирати остаточне покарання для контрабандистки. Весь тютюн вилучили.

Нагадаємо, нещодавно львівські митники викрили таку ж контрабанду: в пакетах з-під протеїну, надісланих зі США, сховали 75 кг тютюну для кальяну. Його вартість оцінили у 270 тисяч гривень.

Додамо, торік на Львівщині вилучили контрабанди майже на 190 млн грн. У 2020 році обсяг затриманої контрабанди оцінили у понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця

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