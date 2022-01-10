На Львівщині прогнозують до 10 градусів морозу

У вівторок, 11 січня, у Львові та області прогнозують до 10 градусів морозу та невеликий сніг. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів морозу, вдень стовпчик термометра коливатиметься між позначками 1-6 градусів морозу. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням. Вночі місцями, а вдень по всій території Львівщини падатиме невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах буде ожеледиця.

Мешканців закликають дотримуватись правил безпеки, бути обережними, переходячи дорогу, а водіїв – дотримуватись швидкісного режиму.

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Нагадаємо, 12-14 січня в Україні вдарять сильні морози. Подекуди температура повітря опуститься навіть до -18 градусів.

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