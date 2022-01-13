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Головою не крутимо. Мінцифри змінило умови для е-підпису в «Дії»

Аліса Белей

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Міністерство цифрової трансформації спростило процедуру електронного підпису «Дія.Підпис», який можна використовувати для підписання документів у застосунку «Дія» та онлайн. Так, розробники прибрали рухи головою, які раніше були необхідні для ідентифікації. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Дія.Підпис» українців уже створювали під час генерування Covid-сертифікатів про вакцинацію. Тоді багато людей скаржились на збої через те, що потрібно було повертати головою в різні боки. Тепер для створення такого підпису необхідно лише один раз кліпнути очима.

«Показуємо оновлений «Дія.Підпис»! Тепер не потрібно обертати головою, а лише один раз кліпнути очима. І все – ви підтвердили особу й підписали документ», – написав Федоров.

Зі слів Федорова, з оновленим електронним підписом можна підписувати будь-які PDF-документи: контракти, заяви про відпустку, договори про оренду квартир тощо.

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Нагадаємо, торік наприкінці жовтня Уряд спростив отримання Covid-сертифікатів у «Дії». Тепер для цього не потрібен електронний підпис, для якого було треба було підтвердження особи за допомогою Photo ID.

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