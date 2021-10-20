У «Дії» стався збій

20 жовтня, у роботі онлайн-сервісу державних послуг для громадян «Дії» стався збій. Виникла проблема із входом у мобільному додатку до розділу «Послуги», зокрема й з Covid-сертифікатами. Про це повідомляє Львівський портал.

У середу, стали недоступні окремі послуги однойменного розділу: «Податкові послуги», «Covid-сертифікати», «Заміна посвідчення водія», «Петиції», «Штрафи» та ряд інших.

При спробі скористатися послугами з’являється повідомлення «На жаль, сталася помилка».

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Користувачі «Дії» на Facebook-сторінці застосунку скаржаться, що зникли раніше авторизовані Covid-сертифікати.