У «Дії» стався збій

20 жовтня, у роботі онлайн-сервісу державних послуг для громадян «Дії» стався збій. Виникла проблема із входом у мобільному додатку до розділу «Послуги», зокрема й з Covid-сертифікатами. Про це повідомляє Львівський портал.
У середу, стали недоступні окремі послуги однойменного розділу: «Податкові послуги», «Covid-сертифікати», «Заміна посвідчення водія», «Петиції», «Штрафи» та ряд інших.
При спробі скористатися послугами з’являється повідомлення «На жаль, сталася помилка».
Користувачі «Дії» на Facebook-сторінці застосунку скаржаться, що зникли раніше авторизовані Covid-сертифікати.
Як відомо, у Львові та області посилили карантинні обмеження. Щоб потрапити у театри, кінотеатри чи спортзал, потрібний буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Працівники сфер обслуговування теж мають бути обов’язково вакцинованими.
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Аліса Белей