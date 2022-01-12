Медики Чорнобильської лікарні Львова вакцинувались від covid бустерною дозою

12 січня медичні працівники Західноукраїнського спеціалізованого дитячогго медичного центру отримали третю дозу вакцини проти COVID19. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі медзакладу.

Бустерна доза посилює ефективність вакцинації. Тож медики переконані, що так зможуть убезпечити маленьких пацієнтів і себе від можливого поширення інфекції. Усі медики вакцинувались вакциною Pfizer та почуваються добре.

Зазначимо, отримати бустерне щеплення можна через 6 місяців після завершення базового курсу вакцинації. Оптимальний термін – від 6 до 9 місяців.

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Як писав Льівський портал з початку 2022 року в Україні запустили covid-вакцинацію бустерною дозою. Щеплення спочатку дозволили робити медикам і працівникам інтернатів, потім до цього списку додали українців віком 60+, а віднедавна – для всіх громадян від 18 років.

Нагадаємо, станом на 10 січня майже 48% дорослого населення України зробило бодай одне щеплення від коронавірусу. Щодо Львівщини, то тут одне сovid-щеплення мають 48% жителів. Повний курс вакцинації пройшли більше 918 тисяч людей.

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