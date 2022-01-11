ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відкрили 27 пунктів обігріву: адреси

Ольга Денисяка

|

У Львові діятиме 27 пунктів обігріву для потребуючих. Вони функціонуватимуть по всіх районах міста упродовж 11 – 13 січня. Усі пункти обігріву будуть забезпечені гарячими напоями та печивом. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Впродовж наступних двох днів синоптики прогнозують значне зниження температури повітря, зокрема й до мінус 15°. Саме тому у Львові організували додаткових 27 пунктів обігріву. Вони будуть облаштовані в кожному районі міста у приміщеннях районних адміністрацій та деяких ЛКП – щоби всі, хто матиме потребу зігрітись у ці дні, змогли побути в теплі та випити гарячого чаю.

Знайти потрібний пункт обігріву можна також за телефоном «Гарячої лінії» міста» 1580.

Натисніть на зображення для збільшення

Реклама партнерів

У Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а пункт обігріву функціонує щоденно з 09:00 год. до 20:00 год., тел. 233-14-79 (з 20.00 до 09.00 год для бездомних осіб діє відділення нічного перебування тел. – 233-10-49).

Також пункт обігріву у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56, з 11 по 13 січня включно функціонуватиме цілодобово.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській області парцюють 130 пунктів обігріву. Приміщення можна використовувати як для обігріву населення, так і відстою техніки.

З повним переліком об’єктів, що можуть бути використані в якості придорожніх стаціонарних пунктів обігріву на території Львівської області, можна ознайомитись тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів