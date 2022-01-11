У Львові відкрили 27 пунктів обігріву: адреси

У Львові діятиме 27 пунктів обігріву для потребуючих. Вони функціонуватимуть по всіх районах міста упродовж 11 – 13 січня. Усі пункти обігріву будуть забезпечені гарячими напоями та печивом. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Впродовж наступних двох днів синоптики прогнозують значне зниження температури повітря, зокрема й до мінус 15°. Саме тому у Львові організували додаткових 27 пунктів обігріву. Вони будуть облаштовані в кожному районі міста у приміщеннях районних адміністрацій та деяких ЛКП – щоби всі, хто матиме потребу зігрітись у ці дні, змогли побути в теплі та випити гарячого чаю.

Знайти потрібний пункт обігріву можна також за телефоном «Гарячої лінії» міста» 1580.

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У Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а пункт обігріву функціонує щоденно з 09:00 год. до 20:00 год., тел. 233-14-79 (з 20.00 до 09.00 год для бездомних осіб діє відділення нічного перебування тел. – 233-10-49).

Також пункт обігріву у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56, з 11 по 13 січня включно функціонуватиме цілодобово.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській області парцюють 130 пунктів обігріву. Приміщення можна використовувати як для обігріву населення, так і відстою техніки.

З повним переліком об’єктів, що можуть бути використані в якості придорожніх стаціонарних пунктів обігріву на території Львівської області, можна ознайомитись тут.

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