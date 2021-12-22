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На Львівщині працюють понад 130 пунктів обігріву: перелік

Вероніка Рой

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З приходом морозів на Львівщині почали працювати понад 130 пунктів обігріву. Приміщення можна використовувати як для обігріву населення, так і відстою техніки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У Львівській області працюють стаціонарні та рухомі пункти обігріву. Вони розташовані в межах підпорядкованих адміністративних територій, які можливо залучити до обігріву людей, котрі вимушено зупинились у заметах чи заторах в осінньо-зимовий період 2021/2022 року на автомобільних дорогах.

Стаціонарні пункти розташовані у всіх семи районах області, рухомі – лише в Дрогобицькому (розгортається за потребою).

Зокрема, у Львові діють пункти за такими адресами:

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  • Центр обліку та нічного перебування безхатьків (вул. Кирилівська, 3а);
  • Пункт обігріву в приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» (вул. Личаківська, 56).

З повним переліком об’єктів, що можуть бути використані в якості придорожніх стаціонарних пунктів обігріву на території Львівської області, можна ознайомитись тут.

Як повідомляв Львівський портал, у найближчі дні у Львівській області прогнозують похолодання. Подекуди температура повітря опуститься до 9°С морозу.

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