На Львівщині працюють понад 130 пунктів обігріву: перелік

З приходом морозів на Львівщині почали працювати понад 130 пунктів обігріву. Приміщення можна використовувати як для обігріву населення, так і відстою техніки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У Львівській області працюють стаціонарні та рухомі пункти обігріву. Вони розташовані в межах підпорядкованих адміністративних територій, які можливо залучити до обігріву людей, котрі вимушено зупинились у заметах чи заторах в осінньо-зимовий період 2021/2022 року на автомобільних дорогах.

Стаціонарні пункти розташовані у всіх семи районах області, рухомі – лише в Дрогобицькому (розгортається за потребою).

Зокрема, у Львові діють пункти за такими адресами:

Реклама партнерів

Центр обліку та нічного перебування безхатьків (вул. Кирилівська, 3а);

Пункт обігріву в приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» (вул. Личаківська, 56).

З повним переліком об’єктів, що можуть бути використані в якості придорожніх стаціонарних пунктів обігріву на території Львівської області, можна ознайомитись тут.

Як повідомляв Львівський портал, у найближчі дні у Львівській області прогнозують похолодання. Подекуди температура повітря опуститься до 9°С морозу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.