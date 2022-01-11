Як бустерна доза вплине на подорожі вакцинованих CoronaVac

Люди, які отримали щеплення проти COVID-19 CoronaVac, можуть мандрувати країнами, де не визнають цю вакцину, при умові, якщо вони зроблять бустерну дозу препаратами Pfizer або Moderna. Після отримання третьої (бустерної) дози українці зможуть згенерувати нові COVID-сертифікати. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, пише УП.

У нових сертифікатах буде вказуватися лише вакцина, якою зробили останнє щеплення, що розширить можливості для туризму. Наприклад, якщо людина отримала попередні два щеплення вакциною CoronaVac, а третє – Pfizer, то зможе потрапити у країну, куди не пускають з CoronaVac, але визнають мРНК-вакцини.

«Важливо, що в документі вказуватиметься лише остання доза вакцини і вона має бути схвалена країною, куди людина подорожує», – пояснюють у міністерстві.

Водночас у відомстві радять перед мандрівкою ознайомитися із правилами в’їзду до конкретної країни.

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«Кожна країна поряд з правилами на рівні довірчої мережі ЄС може встановлювати додаткові вимоги щодо державного перетину кордону», – розповідає заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Сформувати сертифікат, який також буде «зеленим», можна буде наприкінці січня, для цього потрібно надіслати запит у застосунку «Дія». Поки функція не доступна, люди, які отримали бустерну дозу, зможуть користуватися «старим» сертифікатом про вакцинацію двома дозами.

Як писав Львівський портал, з початку 2022 року в Україні запустили covid-вакцинацію бустерною дозою. Щеплення спочатку дозволили робити медикам і працівникам інтернатів, потім до цього списку додали українців віком 60+, а віднедавна – для всіх громадян від 18 років.

Нагадаємо, станом на 10 січня майже 48% дорослого населення України зробило бодай одне щеплення від коронавірусу. Найвищий показник вакцинації – у Київській, Полтавській та Дніпропетровській областях, адже тут імунізовано більше половини мешканців. Найменше вакцинуються у Закарпатській (32,6%), Івано-Франківській (38%) та Чернівецькій (38%) областях.

Щодо Львівщини, то тут одне сovid-щеплення мають 48% жителів. Повний курс вакцинації пройшли більше 918 тисяч людей.

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