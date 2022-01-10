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МЗС України засудило насильство в Казахстані

Вероніка Рой

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Міністерство закордонних справ України 10 січня вперше відреагувало на масові протести в Казахстані, які почалися 2 січня. У відомстві заявили, що стежать за розвитком ситуації та засуджують насильство, що спалахнуло у низці казахстанських міст. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

«Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв’язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов’язують багаторічні зв’язки дружби і взаємної поваги. У цей критичний час для народу Казахстану зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об’єктів критичної інфраструктури та систем зв’язку», – йдеться у заяві.

Також зазначили, що Україна взяла до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану.

«Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну», – зазначають у міністерстві.

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Разом з тим в МЗС запевняють, що вони продовжуватимуть захищати інтереси українців в Казахстані, зокрема надавати їм сприяння у поверненні на Батьківщину.

«Тримаємо на особливому контролі ситуацію із нашими громадянами в Алмати. Нагадуємо про рекомендації громадянам України наразі залишатися в місцях тимчасового проживання та тримати зв’язок із українським посольством, яке інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни», – додають у відомстві.

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року через різке підвищення цін на скраплений газ та диктатуру. Вже із 4 січня вони переросли у масові протести та сутички із правоохоронцями, внаслідок яких більше тисячі осіб постраждали. Відомо про щонайменше 164 загиблих. По всій країні запроваджено надзвичайний стан, глушать інтернет, а уряд відправили у відставку.

Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), об’єднання шести держав колишнього радянського союзу ухвалила рішення про відправлення «миротворчих сил». Зокрема, йдеться передовсім про російських військових.

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