В Казахстані заявляють про 164 загиблих на протестах

У Міністерстві охорони здоров’я Казахстану заявили, що з початку протестів в країні загинули 164 особи. Про це повідомляє Телеграм-канал видання Vласть.

Міністерство опублікувало дані про загиблих у чотирьох регіонах. Найбільше загиблих зареєстрували в Алмати – 103 особи, серед них двоє дітей.

У Кизилордінській області загинула 21 особа, у Жамбилській області – 10 осіб, в Алматинській області – 8 осіб.

Як йдеться в повідомленні, наразі незрозуміло, в яких регіонах загинули ще 22 особи, котрі не увійшли до регіональної статистики МОЗ Казахстану.

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Як повідомляв Львівський портал, на початку січня у Казахстані почались акції протесту через різке підвищення цін на скраплений газ та диктатуру. Вже із 4 січня вони переросли у масові протести та сутички із правоохоронцями, внаслідок яких більше тисячі осіб постраждали, є загиблі. По всій країні запроваджено надзвичайний стан, глушать інтернет, а уряд відправили у відставку.

Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), об’єднання шести держав колишнього радянського союзу ухвалила рішення про відправлення «миротворчих сил». Зокрема, йдеться передовсім про російських військових.

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