У Львові три дні не працювали центри covid-вакцинації

У Львові з 7 до 9 січня не працював жоден центр масової вакцинації. При цьому в області 8 та 9 січня відкриті були лише два центри – в Жовкві та Трускавці. Про це повідомляє Львівський портал.

Раніше департамент охорони здоров’я опублікував графік роботи центрів масової вакцинації на тиждень. Згідно з розкладом, 7-9 січня майже всі центри вакцинації проти COVID-19 в області – зачинені.

Так, 7 січня були зачинені всі центри у Львові та області, а 8 та 9 січня працювали лише два центри – в Жовкві та Трускавці. Однак навіть вони мали скорочений робочий день – до 14:00 год.

При цьому в МОЗ попереджали, що центри та пункти вакцинації від COVID-19 будуть закриті лише 7 січня. Вже з 8 січня вони обіцяли відновлять роботу за звичайним графіком.

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Водночас в преслужбі Львівської ОДА зранку 9 січня підтвердили, що минулої доби у Львові були зачинені всі центри вакцинації, а в області діяли лише два. Окрім того, в ЛОДА запевнили, що відчиненими були 83 пункти щеплення. Так, за минулу добу вакцинувались чотири сотні мешканців Львівщини.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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