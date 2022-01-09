ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові три дні не працювали центри covid-вакцинації

Ольга Денисяка

|

У Львові з 7 до 9 січня не працював жоден центр масової вакцинації. При цьому в області 8 та 9 січня відкриті були лише два центри – в Жовкві та Трускавці. Про це повідомляє Львівський портал.

Раніше департамент охорони здоров’я опублікував графік роботи центрів масової вакцинації на тиждень. Згідно з розкладом, 7-9 січня майже всі центри вакцинації проти COVID-19 в області – зачинені.

Так, 7 січня були зачинені всі центри у Львові та області, а 8 та 9 січня працювали лише два центри – в Жовкві та Трускавці. Однак навіть вони мали скорочений робочий день – до 14:00 год.

При цьому в МОЗ попереджали, що центри та пункти вакцинації від COVID-19 будуть закриті лише 7 січня. Вже з 8 січня вони обіцяли відновлять роботу за звичайним графіком.

Реклама партнерів

Водночас в преслужбі Львівської ОДА зранку 9 січня підтвердили, що минулої доби у Львові були зачинені всі центри вакцинації, а в області діяли лише два. Окрім того, в ЛОДА запевнили, що відчиненими були 83 пункти щеплення. Так, за минулу добу вакцинувались чотири сотні мешканців Львівщини.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів