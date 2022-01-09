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Насувається снігопад: рятувальники попереджають про погіршення погоди

Ольга Денисяка

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9 січня державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про сильні снігопади на території всієї країни. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС України.

Так, 9 січня в західних, північних, центральних та східних областях на дорогах буде ожеледиця. Вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині очікують значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 4-10 см (I рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Також до 10 сiчня на рiчках басейну Прип’ятi продовжиться пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,3 м над рiвнями на 08 год.

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Як повідомляв Львівский портал, 9 січня у Львові та області прогнозують хмарну погоду з проясненням, туман і ожеледицю на дорогах.

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