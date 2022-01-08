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Якої погоди чекати на Львівщині на Степана

Наталя Дуляба

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На Степана, 9 січня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду з проясненням, туман і ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 3 до 8 градусів морозу, вдень буде тепліше – від -3°C до +2°C. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням. Вночі та місцями місцями падатиме сніг, день пройде без істотних опадів.

Також на Львівщині прогнозують туман видимістю 500 – 1000 м та ожеледицю на дорогах.

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Додамо, що 9 січня вірячи вшановують пам’ять святого апостола Стефана, у народі цей день також називають Степанів день.

Здавна в цей день предки придивлялись до природи: якщо падає сильний сніг, то вродять гриби й ягоди; якщо ж навпаки день сонячний і морозний, то буде гарний врожай, а якщо місяць надвечір червоний, слід чекати снігу.

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