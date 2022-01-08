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Під час пиятики мешканець Львівщини отримав черепно-мозкову травму

Наталя Дуляба

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40-річний мешканець Стрийського району під час розпивання спиртного так побив свого товариша по чарці, що той потрапив у лікарню із відкритою черепно-мозковою травмою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався напередодні Святвечора, 5 січня, у селі Рудники Стрийського району. Тут 40-річний місцевий житель вживав алкогольні напої зі своїм 37-річним односельчанином.

Між чоловіками раптово виник конфлікт, під час якого старший жорстоко побив молодшого. Постраждалого госпіталізували із відкритою черепно-мозковою травмою.

Правоохоронці встановили, що кривдник вже раніше був судимий за аналогічний злочин.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років тюрми.

Наразі триває слідство.

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