Львів’ян запрошують виготовити ялинкові прикраси для захисників

9 січня о 15:00 у приміщенні Міського палацу культури ім. Г. Хоткевича у Львові відбудеться майстер-клас з виготовлення ялинкових іграшок, які потім повезуть на Схід України для українських воїнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Для того, щоб підтримати наших захисників та захисниць, Музей Гідності у Львові разом з Міським палацом культури ім. Г. Хоткевича, ГО «Культурний плай» та ГО «Студентське Братство Львівщини», проведе майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас, які повезуть в район проведення ООС разом з «Волонтерським Вертепом».

Участь у майстер-класі безплатна за попередньою реєстрацією – https://bit.ly/3F9t8wx. Майстер-клас проведе Марта Саламін. Всіх учасників просять мати з собою сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.

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Додамо, що «Волонтерський Вертеп» – ініціатива, яка вперше вирушила на Схід у 2015 році. Волонтери їдуть на Схід, аби разом із нашими Героями прославляти народження Христа, дякувати їм за мирне небо над нашими головами.

Збір традиційних святвечірніх страв (пампухи, кутя, пироги) триває до 11 січня. Страви потрібно приносити в офіс Музею Гідності, що на вул. Князя Романа, 6, а також на вул. Словацького, 18.

За додатковою інформацією телефонуйте: 0970555459 – Дигдалович Андріяна.