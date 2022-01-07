ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують виготовити ялинкові прикраси для захисників

Аліса Белей

|

9 січня о 15:00 у приміщенні Міського палацу культури ім. Г. Хоткевича у Львові відбудеться майстер-клас з виготовлення ялинкових іграшок, які потім повезуть на Схід України для українських воїнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Для того, щоб підтримати наших захисників та захисниць, Музей Гідності у Львові разом з Міським палацом культури ім. Г. Хоткевича, ГО «Культурний плай» та ГО «Студентське Братство Львівщини», проведе майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас, які повезуть в район проведення ООС разом з «Волонтерським Вертепом».

Участь у майстер-класі безплатна за попередньою реєстрацією – https://bit.ly/3F9t8wx. Майстер-клас проведе Марта Саламін. Всіх учасників просять мати з собою сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.

Реклама партнерів

Додамо, що «Волонтерський Вертеп» – ініціатива, яка вперше вирушила на Схід у 2015 році. Волонтери їдуть на Схід, аби разом із нашими Героями прославляти народження Христа, дякувати їм за мирне небо над нашими головами.

Збір традиційних святвечірніх страв (пампухи, кутя, пироги) триває до 11 січня. Страви потрібно приносити в офіс Музею Гідності, що на вул. Князя Романа, 6, а також на вул. Словацького, 18.

За додатковою інформацією телефонуйте: 0970555459 – Дигдалович Андріяна.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: df.news

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів