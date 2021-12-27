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У Львові почали щеплювати бустерною дозою вакцини від Covid

Вероніка Рой

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У Центрі легеневого здоров’я у Львові стартувала ревакцинація медиків від коронавірусної інфекції. Першим бустерну дозу отримав генеральний директор медзакладу Любомир Рак. Про це йдеться на сторінці Центру легеневого здоров’я у Facebook.

«У Центрі легеневого здоров’я процес ревакцинації уже стартував. Традиційно, першим вакцинувався генеральний директор нашого закладу Любомир Рак, задля прикладу колективу» – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в Україні запровадили ревакцинальну дозу вакцини проти коронавірусу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Отримати її можна щонайменше через шість місяців з дати другої дози.

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В управлінні майном спільної власності Львівської обласної ради поінформували, що отримати бустерну дозу медичний працівник чи співробітник будинку інтернатного типу можуть у Львівському обласному діагностичному центрі, що на вулиці Пекарській, 69Б у Львові.

Проте попереднього потрібно зареєструватися у Helsi.

Для ревакцинальної дози використовують м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною попередньо щеплена людина.

Разом з тим, бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною усім українцям після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

Також нещодавно МОЗ  дозволило вводити додаткову дозу проти коронавірусу людям, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

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