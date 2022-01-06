7 та 9 січня центр Львова закривають для руху транспорту

Центральна частина Львова буде закрита для руху приватного та громадського автотранспорту 7-го та 9-го січня. Відтак, громадський транспорт курсуватиме за схемою «вихідного дня». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури, 8 січня, у суботу, проїзд у центральній часині міста буде відкритий.

«Як завжди у святкові та вихідні дні, для руху закриють проїзд від Оперного театру по пр. Свободи і до пам’ятника Королю Данилу, громадський транспорт оминатиме центральний проспект по вул. Підвальній», – зазначили в управлінні транспорту ЛМР

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Раніше Львівський портал повідомляв, що на Різдво Львів патрулюватиме нацгвардія.

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