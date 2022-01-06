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На Різдво Львів патрулюватиме нацгвардія

Андрій Котенський

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Із 6-го по 9-те січня, щоденно правопорядок на вулицях Львова забезпечуватимуть військовослужбовці Національної гвардії України. До виконання завдань залучено 140 військовиків військової частини 4114. Про це Львівському порталу повідомили у групі інформації і комунікації Західного територіального управління Нацгвардії України.

Патрулювати вулицями міста гвардійці будуть спільно з працівниками поліції та у складі самостійних піших патрулів. Окрім того будуть залучені кінологи та службові собаки.

Як зазначив заступник зі служби військової частини 4114 Володимир Матущак, основною метою для нацгвардійців є безпечне святкування для містян та гостей міста.

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