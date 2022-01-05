УКУ запрошує людей у потребі на Святу вечерю

У четвер, 6 січня, Український католицький університет запрошує людей у потребі на Святу вечерю, яка відбудеться у трапезній УКУ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі університету.

26 років поспіль у Надвечір’я Різдва Христового спільнота УКУ організовує у Львові благодійну акцію «Вифлеємська гостина» – Святвечір для самотніх та бездомних львів’ян, а також доставляє святкові обіди для пацієнтів лікарень.

Цьогоріч організатори «Вифлеємської гостини» очікують близько 150 людей у Трапезній УКУ, ще по 100 наборів планують передати пацієнтам Обласної клінічної психіатричної лікарні та волонтерам спільноти святого Егідія, які роздають їжу людям у потребі на околицях міста Львова.

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У надвечір’я Різдва Христового о 13:30 святкування розпочнеться з різдвяного Молебню у храмі святої Софії – Премудрості Божої, що на пл. Святої Софії, 1 (університетське містечко УКУ).

Після спільної молитви у храмі студенти УКУ покажуть для гостей різдвяний вертеп. Відтак всі зберуться у Трапезній університету (вул. Козельницька, 2а у Львові) на Святу вечерю, яка традиційно складається з 12 пісних страв.

За деталями звертайтеся за телефоном: +380983124296 (Роман Хмизюк).

Нагадаємо, на Святвечір 6 січня благодійники й волонтери організовують у центрі Львова традиційну вечерю для бездомних із колядками, вертепом та благословенням одного з єпископів УГКЦ.