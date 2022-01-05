Для бездомних у Львові організовують Святвечір просто неба. Як долучитися

На Святвечір 6 січня благодійники й волонтери організовують у центрі Львова традиційну вечерю для бездомних із колядками, вертепом та благословенням одного з єпископів УГКЦ. Про це йдеться на сторінці спільноти «Емаус – Оселя» у Facebook.

Щороку спільнота «Емаус – Оселя» організовує вечері для бездомних і потребуючих на Святий вечір. Втім пандемія коронавірусу внесла певні корективи, тож цьогоріч захід відбудеться просто неба у сквері біля Порохової вежі. Початок – о 14:00 год.

Крім традиційних святовечірніх страв, тут буде вертеп, лунатимуть колядки, а трапезу благословить владика Венедикт Алексійчук – єпископ Чиказької єпархії УГКЦ.

«Багато років ми організовуємо різдвяний Святвечір для бездомних людей, а також для тих, хто через різні життєві обставини не має можливості відчути радість народження Христа. Наша мета – не лише нагодувати людей, а й дати їм відчуття підтримки та радості Різдва. І щоб у цей чудовий день ніхто не був самотнім, голодним чи нещасним», – кажуть волонтери.

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Долучитися до організації запрошують усіх охочих. Можна зателефонувати в «Емаус – Оселю» (096-426-47-96) і довідатися, яку саме допомогу потребують благодійники. Можна зробити й добровільну пожертву на рахунок спільноти: 5169 3305 1840 6647 (Приватбанк).

Також львів’ян закликають приходити у цей день до Порохової вежі на коляди.

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