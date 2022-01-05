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У МОЗ розповіли, чим зимові активності на свіжому повітрі корисні для здоров’я

Вероніка Рой

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Взимку через довготривалу низьку температуру, ожеледицю й короткий світловий день може бути складно підтримувати фізичну активність. Проте залишатися активним – один із найкращих способів підтримати своє фізичне та психічне здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У міністерстві кажуть, що фізична активність покращує самопочуття, зміцнює сон, знижує рівень стресу та тривожності, а також – зменшує артеріальний тиск, ризик розвитку діабету 2 типу та деяких видів раку, зміцнює кістки та м’язи.

«До того ж активність у холодну пору допомагає спалювати більше калорій. Увесь секрет – у бурій жировій тканині, спалюючи яку, організм виробляє енергію. Активізувати спалювання бурої жирової тканини можливо якраз в умовах низької температури довкілля. А отже, чим більш фізично активні ми надворі в холодну пору, тим більше калорій витрачаємо», – йдеться у повідомленні.

Взимку на свіжому повітрі корисними будуть прогулянки, швидка ходьба, біг чи піший туризм.

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«Коли вже випаде сніг, можна прибирати його, грати в сніжки, ліпити сніговика. Чудовим варіантом активності взимку буде катання на ковзанах, санчатах, лижах, сноуборді, ходьба на снігоступах. Заплануйте одноденний похід у ліс або прогуляйтеся парком», – зауважують у міністерстві.

Також у МОЗ радять підбирати одяг, в якому буде комфортно провести час. Найкраще одягатися багатошарово, щоби за потреби легко зняти зайвий одяг, коли вам стане спекотно.

«Перед виходом на вулицю поїжте. Щоб підтримувати нормальну температуру тіла взимку, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. Їжте поживну та здорову теплу їжу. А ще візьміть із собою термос із чаєм, якщо вирушаєте на кілька годин на морозну вулицю. Більше рухайтесь, щоб не замерзнути: рухи допоможуть прискорити кровообіг та зігрітися», – додають у міністерстві.

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