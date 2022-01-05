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У Львові збирають кошти на лікування ще однієї дівчинки зі СМА

Ольга Денисяка

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У Марії-Терези Михайловської зі Львова діагностували спінально-м’язову атрофію (СМА). Для порятунку дівчинки необхідно зібрати кошти на укол Zolgensma, вартість якого – понад два мільйони доларів. Батьки дівчинки не можуть самостійно зібрати цю суму, а тому просять небайдужих допомогти. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Марії-Терезі Михайловській – шість місяців. Це перша і дуже бажана дитина у сім’ї Ольги Кудрявої та Олега Михайловського.

Як розповідає мама дівчинки Ольга, сім’я щиро вболівала за Вікторію Полюгу і знала, що це за недуга. Тож зараз звертаються до усіх небайдужих допомогти зібрати кошти на укол, який також врятує їхню дитину.

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Відомо, що у дівчинки діагностували СМА першого типу. Хвороба ослаблює тіло дитини та забирає здатність тримати голівку, ходити, а далі – ковтати та дихати.

Після того, як батькам повідомили діагноз дівчинки, вони одразу ж почали збір коштів, щоб придбати укол для порятунку дівчинки. Крім того, батькам дитини потрібні кошти для підтримуючої терапії.

Реквізити для допомоги:

«ПриватБанк»: 4149 4993 9503 2202‌

Iban: UA503052990262026400915162803 ‌

Кудрявая Ольга Володимирівна (мама)

«ПриватБанк»: 4731 2196 4014 2125

Iban: UA783052990000026209903784829

Кудрявая Ольга Володимирівна (мама)

Monobank‌: 4441114413785898‌

Кудрявая Ольга Володимирівна (мама)

Нагадаємо, нещодавно львів’янам вдалось самостійно зібрати 50 мільйонів гривень на порятунок маленької львів’янки Вікторії Полюги, яка бореться із спінальною м’язовою атрофією (СМА).

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