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Стало відомо, скільки у Львові витратили на головну ялинку міста

Вероніка Рой

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Цьогоріч місто Львів витратило 4,8 млн грн на встановлення та освітлення головної ялинки міста. Про це йдеться в матеріалі Dozorro.

У Львові в цьому році вже традиційно засвітили живу ялинку. 18-метрове дерево подарував громаді міста мешканець села Оброшине Василь Козленко, у якого ялина росла на подвір’ї 35 років. За встановлення і гірлянди для неї місто заплатило понад 180 тис. грн.

А КП «Львівсвітло» витратило ще 4,6 млн грн на ілюмінацію центральних вулиць міста.

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Загалом головна новорічна ялинка Львова обійшлася  не дорого у порівнянні з іншими обласними центрами України. Найдорожча новорічна ялинка була у місті Дніпро. Загалом тут витрати міста на святкування перевищили 70 млн грн.

Київ витратив на головну ялинку країни, а також на облаштування святкових локацій в центрі, 5,3 млн грн.

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Натомість в Івано-Франківську на головну новорічну красуню взагалі не витрачалися. Штучна ялинка 18 метрів заввишки, 3D-ілюмінація і освітлення площі закупили в попередні роки (2017-2018) і тепер використовують знову.

Однак, за даними «Чесно», у місті все-таки витратилися на самі святкові заходи – відкриття ялинки і фестиваль обійшлися місту у понад 400 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Львівський портал зібрав в одному матеріалі усі 24 головні ялинки України. Детальніше читайте за посиланням.

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Фото: ЛМР

Інфографіка: Dozorro

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