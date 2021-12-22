Усі головні ялинки України. Фото

В усіх обласних центрах України засяяли головні новорічно-різдвяні ялинки. Більшість із них відрили у Десь святого Миколая, 19 грудня, проте деякі обласні центри розпочали святкування раніше. Львівський портал зібрав в одному матеріалі усі 24 головні ялинки України.

Головну ялинку Вінниччини відкрили у Вінниці на День святого Миколая, 19 грудня, у Центральному парку ім. М. Леонтовича.

Конструкція висотою 28 метрова, і складається із 324 малих зрубаних ялинок. Цьогорічна ялинка у Вінниці має нові іграшки та ілюмінацію із 3D кулями, які світяться. Основні кольори – синій, золотисто-жовтий та срібний.

Головна ялинка Волині засяяла на Театральному майдані Луцька. Традиційно у святкову ілюмінацію вбрали відразу тріо ялинок, які ростуть поруч. На дерева повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд. Нових прикрас цього року не купували.

Головна ялинка Дніпра штучна, заввишки 20 метрів і мабуть найдорожча в Україні, адже на її встановлення та прикрашання з бюджету міста витратили 12.5 мільйонів гривень. Головне дерево міста встановили на Європейській площі та прикрасили прозорими і золотистими кулями.

Головна ялинка Донеччини засяяла в Краматорську, адже місто Донецьк досі окуповане російськими бойовиками.

Ялинка прикрашена бантами, сніжинками і синіми кульками та сяє жовто-блакитними вогнями.

Головна ялинка Житомирщини засяяла також 19 грудня. Вона росте біля міської ради Житомира на вулиці Михайлівській.

Дерево сягає близько 30 метрів заввишки і вбране у білі кулі-іграшки, які світяться, а також у гірлянду жовтого кольору.

Головна ялинка Закарпаття засяяла в Ужгороді.

Нова 18-ти метрова красуня штучна і була встановлена на площі Шандора Петефі. Вартість обновки для міста обійшлася трохи менше 1-го мільйона гривень Дерево вбране у кульки білого, срібного та золотого кольорів та жовто-гарячу ілюмінацію, які використали із минулого року.

Головна ялинка Запорізької області сягає 22 метрів і оформлена в європейському стилі.

Зелена красуня штучна і засяяла напередодні свята Миколая. Цікаво, що цьогорічну ялинку прикрасили повністю новими іграшками та гірляндами. На це витратили близько 2 мільйонів гривень.

Головна ялинка Івано-Франківщини засяяла ще 3 грудня на вічевому майдані Івано-Франківська.

Штучне дерево заввишки 18 метрів обладнане 3D-ілюмінацією з програмним контролером, яку купили ще в попередні роки.

Головна ялинка Києва урочисто засяяла напередодні Дня святого Миколая.

Цього року зелена красуня штучна і заввишки 31 метр. Її підсвічують 10 кілометрів гірлянд та прикрашають 20 тисяч золотих і червоних іграшок. Вартість ялинки із прикрасами оцінена у 9 мільйонів гривень, але ці кошти виділили столиці благодійники.

Головна ялинка Кропивницького – чи не найнижча і найбюджетніша ялинка обласних центрів України.

Штучне дерево заввишки 14 метрів встановлено на площі Героїв Майдану. Ялинка з іграшками у Кропивницькому не нові, лише докупили гірлянд на 28 тисяч гривень.

Головна ялинка Луганщини засяяла у Сєвєродонецьку, адже сам Луганськ досі окупований російськими бойовиками.

Урочисте відкриття відбулось 19 грудня, з нагоди Дня святого Миколая.

Головна ялинка Львівщини засяяла на площі перед Львівською оперою.

Цьогорічне дерево заввишки 17 метрів, Львову його подарував мешканець села Оброшине Василь Козленко.

Головна ялинка Миколаївщини засяяла на Соборній площі Миколаєва без урочистостей, адже місто перебуває у «червоній» карантинній зоні.

Головна ялинка Одещини засяяла на Думській площі, поблизу будівлі міської ради Одеси.

Одеська ялинка прикрашена морськими зорями та водоростями.

Головна ялинка Полтавщини засяяла на Театральній площі Полтави.

22 метрова новорічна красуня з’явилася у місті у 2018 році. Цього року нових елементів для спорудження полтавської ялинки не докупляли.

Головна ялинка Рівненщини цього року нова.

Міська рада Рівного вперше купила 18-ти метрову штучну ялинку із наборами іграшок та гірлянд, що обійшлось платникам податків майже у 3 млн грн. Урочисте відкриття ялинки відбулося 12 грудня.

Головна ялинка Сумщини також засяяла на свято Миколая.

Цього року її розмістили на Театральній площі. Це штучна ялинка заввишки 19 метрів і придбана бюджетним коштом ще у 2017 році за 1,5 млн грн. Наступного року у Сумах планують купити нову різдвяну красуню.

Головна ялинка Тернопільщини засяяла 10 грудня на Театральному майдані Тернополя.

Штучну ялинку висотою 18,5 м прикрасили новорічними іграшками та 3D-ілюмінацією з оновленою програмою.

Головна ялинка Харківщини придбана у 2018 році. Її традиційно встановили на площі Свободи. Висота дерева – 40 метрів.

Головна ялинка Херсонщини вперше розміщена на площі біля кіноконцертного залу «Ювілейний» у Херсоні.

Цьогорічна ялинка заввишки 18 метрів. На ній три з половиною кілометри гірлянд та близько пів тисячі ялинкових прикрас, 45 із яких мають власну підсвітку. Її також можна вважати головною ялинкою Кримського півострова, який наразі окупований Росією.

Головна ялинка Хмельниччини засяяла ще 3-го грудня, біля кінотеатру Шевченка у Хмельницькому.

Особливих святкових заходів не проводили адже в області діють посилені карантинні обмеження через коронавірус.

Головна ялинка Черкащини засяяла 19 грудня на Соборній площі Черкас.

Новорічна 19-ти метрова красуня обійшлася місту у понад 1 мільйон гривень. Вбрана вона у синьо-жовті кулі та декоративні рукавиці, шапки та цукерки із підсвітко.

Головна ялинка Чернівецької області засяяла на День Миколая у Чернівцях.

Різдвяне дерево вперше штучне, за нього віддали майже 800 тисяч гривень з бюджету міста. Висота ялинки близько 18 метрів і вбрана вона у зірки та сніжинки.

Головна ялинка Чернігівської області засяяла у Чернігові.

Чернігівську ялинку придбали для міста ще у 2011 році і цього року змінили лише її вбрання, яке стало скромнішим.

Фото прес-служб мерій міст, спільноти Дніпро, Василя Базилева, Першого Запорізького, Руслана Марцінківа, Громадське, МП, РН, Сумські дебати, Є, Суспільне, Букінфо.

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