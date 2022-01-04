«Укрзалізниця» закупить 30 нових плацкартних вагонів

«Укрзалізниця» купить 30 плацкартних вагонів для найбільш популярного сегмента пасажирських перевезень. Відповідний тендер оголошено в системі Prozorro 31 грудня 2021 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Закуплять вагони за бюджетні кошти, передбачені на 2022 рік у рамках програми оновлення пасажирського рухомого складу та інфраструктури.

Нові плацкартні вагони матимуть сучасні елементи екстер’єру та інтер’єру. Зокрема, буде встановлено сучасне LED-освітлення, вакуумні санвузли, розетки з USB-портами, а також сучасною системою кондиціювання повітря. Конструктивна швидкість таких вагонів складатиме 160 км/год, а строк служби – не менше 30 років.

Заявки на участь у тендері АТ «Укрзалізниця» прийматиме до 2 лютого 2022 року, аукціон відбудеться 10 березня 2022 року. Усі вагони компанії мають бути поставлені не пізніше 31 грудня 2023 року.

Реклама партнерів

Крім того, Укрзалізниця планує цьогоріч замовити за кошти Державного бюджету ще 70 вагонів сидячого типу. Наразі компанія фіналізує технічні вимоги до них та найближчим часом буде оголошено відповідний тендер.

Також компанія продовжить поповнювати парк пасажирських вагонів за договором, укладеним ще минулого року, та отримає 80 спальних вагонів.

Так, за угодою з ПАТ «КВБЗ» до липня 2022 року АТ «Укрзалізниця» отримає 36 купейних вагонів, 7 вагонів СВ, 20 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному, а також 17 купейних вагонів з купе начальника поїзда та можливістю перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному.

Нагадаємо, торік у листопаді «Укрзалізниця» отримала перші п’ять нових вагонів, замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу, куплених коштом держбюджету.

Також близько 10 тисяч пасажирів зустріли Новий рік у 86 поїздах «Укрзалізниці».