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На Львівщині під час святкових вихідних зникло п’ятеро дітей

Вероніка Рой

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Протягом святкових вихідних поліцейські Львівщини розшукали п’ятьох зниклих дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Від початку нового року до поліції надійшло п’ять повідомлень про зникнення дітей. До їх розшуку були задіяні ювенальні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці розшукали усіх дітей протягом кількох годин після повідомлення про зникнення. Жодних протиправних дій щодо неповнолітніх вчинено не було. Усіх дітей повернуто за місцем проживання.

З розшуканими, а також з їхніми родичами, поліцейські провели профілактичні бесіди.

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Правоохоронці нагадують: якщо ваша дитина зникла, негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 або звертайтеся у найближчий відділ поліції. Важлива кожна хвилина!

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