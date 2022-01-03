В Україні можуть дозволити бустерну дозу вакцини для всіх охочих

Міністерство охорони здоров’я у січні дозволить проводити бустерне щеплення проти коронавірусу для осіб віком від 60 років. Також незабаром може бути прийнято рішення про доступ до бустерної дози всіх охочих. Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін в інтер’ю Українському радіо.

«Уже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. Це рішення найближчим часом також набуде чинності…Я думаю 10-15 січня», – повідомив Кузін.

Окрім того, 5 січня відбудеться засідання Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ). На ньому розглянуть питання про доступ до бустерної дози всіх охочих.

Зазначимо, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 необхідна для посилення її ефективності та вводиться через 6 місяців після другої дози.

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Ревакцинальну дозу вакцини проти коронавірусу запровадили поки що лише для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Зокрема, у Львові в Центрі легенвого здоров’я, де приймають хворих на коронавірус, вже почали вакцинацію медиків бустерною дозою.

Натомість додаткова доза призначена для людей з тяжкими хворобами та ослабленим імунітетом. Вона вводиться через 28 днів після основного курсу.

Нагадаємо, бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

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