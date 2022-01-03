Розмова Байдена та Зеленського тривала півтори години: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів третю за останній час телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом, яка тривала понад півтори години. Про це повідомляє Офіс президента.

Ключовою темою переговорів стала ситуація на сході та на кордонах України.

«Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО», – заявив Зеленський.

Зеленський висловив подяку за підтримку Президентом США принципу «нічого про Україну без України», а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави.

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Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів, а також економічні й енергетичні безпекові виклики.

Під час розмови США вкотре підтвердили незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень.

Зазначимо, Байден також пообіцяв Зеленському рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Байден також наголосив на підтримці заходів щодо деескалації напруги на Донбасі та імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату.

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