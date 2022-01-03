Байден пообіцяв Зеленському рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну

Президент США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили в Білому домі, пише УП.

«Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну», – йдеться в повідомлені.

За повідомленням Білого дому, президенти висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які розпочнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність у рамках Ради НАТО-Росія і співробітництва в Європі.

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Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів принципу «нічого про вас без вас». Він підтвердив підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України.

Байден також наголосив на підтримці заходів щодо деескалації напруги на Донбасі та імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату.

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