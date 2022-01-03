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На Донбасі зберігається режим «тиші»

Ольга Денисяка

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Протягом доби 2 січня на Донбасі не зафіксували порушень «тиші» з боку проросійських окупантів. Про це йдеться в Facebook пресштабу ООС.

Упродовж минулої доби, 2 січня, та станом на 07:00 год. поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил зазначають, що контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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