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Кувейт, Ер-Ріяд та Даммам: зі Львова планують запустити низку авіарейсів

Ольга Денисяка

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Авіакомпанії SkyUp дозволили виконувати рейси зі Львова до Кувейта та Ер-Ріярда. Таке рішеня 29 грудня ухвалила Державіаслужба, передає Львівський портал.

Державіаслужба вирішила надати авіаперевізнику SkyUp право запустити рейс Львів – Кувейт (Держава Кувейт) – Львів. Польоти виконуватимуть з 3 січня чотири рази на тиждень.

Також авіакомпанії дозволили літати зі Львова до Ер-Ріяда, що в Королівстві Саудівська Аравія. Рейс виконуватимуть двічі на тиждень з 26 квітня.

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Водночас авіакомпанії МАУ надали право на експлуатацію повітряної лінії Львів – Даммам (Королівство Саудівська Аравія) – Львів. Рейс дозволили запустити з 1 січня один раз на тиждень.

Окрім того, збільшили з двох до п’яти разів на тиждень частоту рейсу Львів – Бахрейн (Королівство Бахрейн) – Львів, що виконує авіаперевізник SkyUp.

Як повідомляв Львівський портал, авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків літньої програми 2022 року. На сайті перевізника вже можна придбати квитки зі Львова до 13 різних міст.

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