Маскат, Лісабон та Баку. SkyUp відкриває продаж квитків на рейси літнього періоду зі Львова

Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків літньої програми 2022 року. На сайті перевізника вже можна придбати квитки зі Львова до 13 різних міст. Про це йдеться на сторінці Міжнародного аеропорту «Львів» у Facebook.

Зокрема, авіакомпанія відкрила продаж квитків на такі напрями зі Львова:

Львів – Бургас. Рейси стартують з 8 червня, відбуватимуться вони у середу та суботу. Ціна за квиток в один бік стартує від 1570 грн.

Львів – Аліканте. Рейси стартують з 14 квітня. Спершу вони відбуватимуть у четвер, а з 25 квітня – у понеділок та четвер. Ціна за квиток в один бік стартує від 2519 грн.

Львів – Маскат. Стартують рейси з 23 травня, а відбуватимуться вони у понеділок та четвер. Ціна за квиток в один бік стартує від 5879 грн.

Львів – Бахрейн. Виконуватимуться рейси з 29 березня у вівторок. Ціна за квиток в один бік стартує від 5879 грн.

Львів – Кувейт. Рейси відбуватимуться з 1 квітня у вівторок і п’ятницю, а з Кувейту до Львова – по середах та суботах.

Львів – Дамам. Рейси стартують з 31 березня зі Львова у четвер, а з Дамаму – у п’ятницю.

Львів – Ріяд. Із 30 березня рейси відбуватимуться щонеділі. Ціна за квиток в один бік стартує від 8729 грн.

Львів – Лісабон. Рейси стартують з 30 березня та відбуватимуться у середу. Ціна за квиток в один бік стартує від 2112 грн.

Львів – Стамбул. Із 28 березня рейси відбуватимуться у понеділок, а з 1 квітня – у п’ятницю. Ціна за квиток в один бік стартує від 1652 грн.

Львів – Баку. Рейси стартують з 27 березя. Зі Львов вони відбуватимуться у неділю, а з Баку – в понеділок. Ціна за квиток в один бік стартує від 2407 грн.

Львів – Барселона. Рейси стартують з 29 березня та відбуватимуть у вівторок і п’ятницю. Ціна за квиток в один бік стартує від 3874 грн.

Львів – Іракліон. Рейси стартують з 28 березня. Відбуватимуться вони у понеділок, а з 1 квітня – у п’ятницю. Ціна за квиток в один бік стартує від 3115 грн.

Львів – Прага з 29 березня. Рейси стартують у вівторок, а з 31 квітня – у четвер. Ціна за квиток в один бік стартує від 757 грн.

Зауважимо, SkyUP скасувала низку з вищезгаданих авіарейсів цьогоріч влітку.

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