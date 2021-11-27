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Маскат, Лісабон та Баку. SkyUp відкриває продаж квитків на рейси літнього періоду зі Львова

Вероніка Рой

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Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків літньої програми 2022 року. На сайті перевізника вже можна придбати квитки зі Львова до 13 різних міст. Про це йдеться на сторінці Міжнародного аеропорту «Львів» у Facebook.

Зокрема, авіакомпанія відкрила продаж квитків на такі напрями зі Львова:

  • Львів – Бургас. Рейси стартують з 8 червня, відбуватимуться вони у середу та суботу. Ціна за квиток в один бік стартує від 1570 грн.
  • Львів – Аліканте. Рейси стартують з 14 квітня. Спершу вони відбуватимуть у четвер, а з 25 квітня – у понеділок та четвер. Ціна за квиток в один бік стартує від 2519 грн.
  • Львів – Маскат. Стартують рейси з 23 травня, а відбуватимуться вони у понеділок та четвер. Ціна за квиток в один бік стартує від 5879 грн.
  • Львів – Бахрейн. Виконуватимуться рейси з 29 березня у вівторок. Ціна за квиток в один бік стартує від 5879 грн.
  • Львів – Кувейт. Рейси відбуватимуться з 1 квітня у вівторок і п’ятницю, а з Кувейту до Львова – по середах та суботах.
  • Львів – Дамам. Рейси стартують з 31 березня зі Львова у четвер, а з Дамаму – у п’ятницю.
  • Львів – Ріяд. Із 30 березня рейси відбуватимуться щонеділі. Ціна за квиток в один бік стартує від 8729 грн.
  • Львів – Лісабон. Рейси стартують з 30 березня та відбуватимуться у середу. Ціна за квиток в один бік стартує від 2112 грн.
  • Львів – Стамбул. Із 28 березня рейси відбуватимуться у понеділок, а з 1 квітня – у п’ятницю. Ціна за квиток в один бік стартує від 1652 грн.
  • Львів – Баку. Рейси стартують з 27 березя. Зі Львов вони відбуватимуться у неділю, а з Баку – в понеділок. Ціна за квиток в один бік стартує від 2407 грн.
  • Львів – Барселона. Рейси стартують з 29 березня та відбуватимуть у вівторок і п’ятницю. Ціна за квиток в один бік стартує від 3874 грн.
  • Львів – Іракліон. Рейси стартують з 28 березня. Відбуватимуться вони у понеділок, а з 1 квітня – у п’ятницю. Ціна за квиток в один бік стартує від 3115 грн.
  • Львів – Прага з 29 березня. Рейси стартують у вівторок, а з 31 квітня – у четвер. Ціна за квиток в один бік стартує від 757 грн.

Зауважимо, SkyUP скасувала низку з вищезгаданих авіарейсів цьогоріч влітку.

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