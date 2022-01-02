На Львівщині Volkswagen Passat насмерть переїхав 27-річного пішохода

У суботу, 1 січня, на Золочівщині автомобіль Volkswagen Passat збив пішохода. 27-річний молодик помер на місці ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 19:23 год. на трасі Броди- Язлівчик. 29-річний водій автомобіля Volkswagen Passat поза межами населеного пункту скоїв наїзд на пішохода.

27-річний мешканець села Язлівчик від отриманих травм помер на місці події.

Обставини події встановлюються.

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