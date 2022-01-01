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В Європі зафіксували найтепліший початок року

Вероніка Рой

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Європейські країни (і не тільки) відзначають теплий початок року. Температура повітря в деяких з них досягла відміток, які зазвичай фіксують у квітні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що найвища температура повітря зафіксована в Іспанії. У Більбао, на півночі країни, вона досягла 24,7 градусів. Це максимальна температура з моменту початку ведення обліку в 1947 році.

У Сеговії, недалеко від Мадрида, була зафіксована температура 22,7 градусів – найвища з 1920 року. А в сусідній Авілі повітря досягло 20,2 градусів – це найвищий рівень з 1983 року.

«Такі високі температури не є нормальним явищем. Це температури, які зазвичай спостерігаються у квітні», – зазначив представник Державного метеорологічного агентства AEMET Рубен дель Кампо.

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Антициклон високого тиску перемістився і до Франції. Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в Альпах.

«В даний час температура близько 15 градусів в районах Альп на висоті 1600 метрів і не досягає нуля нижче 4000 метрів. Вночі навіть не було морозів – температура не опускалася нижче 10 градусів, і це дуже незвично», – зазначає метеоролог Лука Меркалли.

Температура на деяких з найвідоміших гірськолижних курортів Італії, включаючи Кортіна д’ампеццо і Курмайор, буде коливатися від 13 до 15 градусів. Тепла погода очікується не тільки 1 січня, але і збережеться до 3 січня.

«Підвищена температура в поєднанні з сильним вітром створюють умови для сходу лавин», – попереджають альпіністів.

Нагадаємо, в Україні, зокрема і на Львівщині, теж відчутно потепліло. Львів навіть побив температурний рекорд за останні 63 роки.  У суботу, 1 січня, температура повітря становила 8 градусів тепла.

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