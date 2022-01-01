ОСТАННІ НОВИНИ

Львів побив температурний рекорд

Вероніка Рой

|

Львів побив температурний рекорд за останні 63 роки.  Зокрема, у суботу, 1 січня, температура повітря становила 8 градусів тепла. Такі дані Sinoptik.

Станом на 11 год. у Львові зафіксована температура повітря 8 градусів тепла. Вже в обід, близько 13:00 год., стовпчики термометра піднялися до 9 градусів тепла.

Зазначимо, попередній рекорд – 6,8 градусів тепла був зафіксований у 1959 році. Фактично на 1,2 градуси Львів сьогодні побив температурний рекорд.

До слова, найхолодніше 1 січня було у 1997 році, коли зафіксували 20,3 градуси морозу.

Реклама партнерів

За даними синоптиків Львівського гідрометцентр, тепла погода у Львові та області буде і у найближчі дні. Зокрема, 2 січня на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями, істотних опадів не передбачається. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

3 січня в області теж буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів