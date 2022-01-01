Львів побив температурний рекорд за останні 63 роки. Зокрема, у суботу, 1 січня, температура повітря становила 8 градусів тепла. Такі дані Sinoptik.

Станом на 11 год. у Львові зафіксована температура повітря 8 градусів тепла. Вже в обід, близько 13:00 год., стовпчики термометра піднялися до 9 градусів тепла.

Зазначимо, попередній рекорд – 6,8 градусів тепла був зафіксований у 1959 році. Фактично на 1,2 градуси Львів сьогодні побив температурний рекорд.

До слова, найхолодніше 1 січня було у 1997 році, коли зафіксували 20,3 градуси морозу.

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За даними синоптиків Львівського гідрометцентр, тепла погода у Львові та області буде і у найближчі дні. Зокрема, 2 січня на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями, істотних опадів не передбачається. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

3 січня в області теж буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

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