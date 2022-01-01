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Головна ялинка України потрапила в ТОП-15 найкрасивіших в Європі

Вероніка Рой

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Головна ялинка України на Софійській площі увійшла в ТОП-15 найкрасивіших ялинок Європи. Київська лісова красуня займає 13 місце. Про це пише УНІАН з посиланням на сайт Europe Best Destinations.

Цього року Київ обігнав Рим, але поступився Варшаві. Відзначається, що столиця України – ідеальне місце для туристів, які шукають автентичності, снігу і традицій. При цьому зазначено, що в українській столиці кілька різдвяних ярмарків, а ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.

Крім того, найкрасивішими визнали ялинки в Мальті, Франції, Португалії, Угорщині та Литві.

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Варто відзначити, що минулого року ялинка в Києві займав п’яте місце в цьому рейтингу.

Нагадаємо, раніше Львівський портал зібрав в одному матеріалі усі 24 головні ялинки України. Детальніше читайте за посиланням.

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Фото: УНІАН

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