Кабмін схвалив обмеження свободи пересування країною у випадку воєнного стану

Кабінет Міністрів України схвалив нову постанову, яка забороняє або обмежує право зміни місця проживання або місця перебування українцями, які проживають на території з чинним режимом воєнного стану. Відповідне рішення уряд прийняв 29 грудня, передає «Слово і діло».

Згідно з постановою, заборона або обмеження на поїздки по Україні вводить в регіонах військове командування, якщо є указ президента про введення воєнного стану по всій країні або в якихось окремих регіонах. При цьому в рішенні військові повинні обґрунтувати причини його прийняття:

несприятливі фактори військового характеру, що створюють загрозу для населення і значно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності.

обґрунтування необхідності введення заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб;

терміни введення заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб;

перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування або місця проживання;

населені пункти, в яких вводиться заборона або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб;

інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання Указу президента України Про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

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Також американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що у Білому домі обговорюють жорсткий набір заходів, якщо буде військове вторгнення Росії в Україну, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, 11 жовтня Міноборони видало наказ, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язує жінок цих професій стати на облік військовозобов’язаних.

У переліку безліч популярних професій, як от програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо.

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