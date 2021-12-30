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Як відзначатимуть різдвяні свята у Львівській МТГ: програма

Ольга Денисяка

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Щороку на Різдво у Львові організовують чимало цікавих заходів, щоб кожен мешканець чи гість міста зміг обрати щось для себе. Цьогоріч чимало подій проведуть на всій території Львівської міської територіальної громади. Про це Львівському порталу повідомили в персслужбі Львівської міської ради.

Наймасштабніші святкові заходи різдвяного періоду у Львівській МТГ:

  • 2 січня о 14:00 – Разом перед Різдвом (подвір’я Молодіжного центру ім. св. І. Боско) – різдвяна забава з концертами, конкурсами та частуваннями.
  • 6 січня о 12:00 – Встановлення різдвяного дідуха (пл. Яворського) – традиційна подія для Львівської громади з відкриття древнього символа урожаю, добробуту, багатства, духовного життя українців, оберега роду.
  • 7 січня о 19:00 – Коляда з Уляною Горбачевською (пл. Яворського) – унікальне театралізоване різдвяне дійство, що бере за основу традиційний український вертеп 17 століття.
  • 9 січня о 16:00 – Коляда з Курбасами (пл. Маланюка) – гурт «Курбаси» запрошує до коляди і гарячого чаю біля мистецького об’єкту у вигляді ялинки.
  • 15 січня о 17:00 – Вистава «Різдвяна феєрія» від театру «Воскресіння» (подвір’я Ратуші) – різдвяна вистава з використанням театральних масок та святкових вогників. Історія «Різдвяної феєрії» має в своїй основі елементи різдвяного вертепу.

Окрім цих подій на території Львівської МТГ відбудеться чимало традиційних та тематичних подій вистав, коляд та забав. Всі ці події будуть відбуватись із дотримання карантинних норм.

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Повна програма заходів у Львівській міській територіальній громаді:

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Як писав Львівський портал, новорічно-різдвяні свята цьогоріч у Львові проведуть без масштабних івентів. Проте заради збереження традицій певні заходи будуть відбуватись. Програму можна переглянути за цим посиланням.

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