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В Україні обирають найкращу ялинку країни. Як проголосувати

Вероніка Рой

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Державне агентство розвитку туризму опублікувало свій ТОП-10 найкрасивіших ялинок України та пропонує жителям країни обрати найкращу. Про це йдеться на сторінці Державного агентства розвитку туризму у Facebook.

«У ці дні новорічна ялинка – головна прикраса українських міст. ДАРТ вирішив зробити свій топ найкрасивіших ялинок країни. Надихайтеся новорічним настроєм та голосуйте за ту, до якої плануєте свою мандрівку», – йдеться у повідомленні.

Українців теж закликають обрати найкращу ялинку країни. Проголосувати можна за посиланням.

Київ

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Цьогоріч столицю прикрашає штучна ялинка 31 метр заввишки. Вона оздоблена 20-ма тисячами кульок червоного та золотого кольорів. Яскрава гірлянда довжиною 10 км утворює над деревом купол, який мерехтить червоними, білими та помаранчевими вогниками. А поряд облаштовано найбільший у Європі вертеп.

Львів

У місті Лева встановили живу 17-метрову ялинку, яку місту подарував 85-річний Василь Козленко – це дерево росло у нього на подвір’ї 35 років. Традиційна локація – на площі перед Оперою. Цьогоріч вперше міська влада радилась із художниками, аби дотриматися єдиного стилю при оформленні новорічної красуні. В результаті оздобили традиційними прикрасами, які здавна використовувалися на заході України – різдвяними «павуками» та ромбами.

Дніпро

Головна ялинка Дніпра – штучна, заввишки 20 метрів і, мабуть, найдорожча в Україні, адже на її встановлення та прикрашання з бюджету міста витратили 12,5 мільйонів гривень. Ялинку встановили на Європейській площі та прикрасили прозорими і золотистими кулями.

Одеса

Цієї зими Думську площу Одеси і головну ялинку міста прикрасили святковою ілюмінацією в морському стилі. На неї витратили більше, ніж 2,5 млн грн з громадського бюджету. Верхівку ялинки прикрашає великий дванадцятикутник у вигляді кристала, який освітлює шлях мандрівникам.

Луцьк

Головна ялинка Волині, мабуть, найоригінальніша з-поміж усіх в Україні. Адже тут у святкову ілюмінацію традиційно вбирають відразу тріо ялинок, які ростуть поруч. На них цьогоріч повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд.

Вінниця

Цього року 28-метрова вінницька ялинка має нові іграшки та ілюмінацію. Дерево прикрасили великими бурульками та великими 3D кулями, які світяться, а також квітами золотавого, срібного й синього кольорів.

Ужгород

На цьогорічні свята міськрада придбала нову штучну 18-метрову ялинку. Вартість обновки обійшлася місту трохи менше мільйона гривень. Дерево вбране у кульки білого, срібного і золотого кольорів, а також прикрашена ілюмінацією жовто-гарячих фарб.

Херсон

Головна ялинка міста, яку також можна вважати і головною українською ялинкою окупованого Кримського півострова, заввишки 18 метрів. На ній три з половиною кілометри гірлянд та близько півтисячі ялинкових прикрас, 45 із яких мають власну підсвітку.

Запоріжжя

Як майже у всіх містах України, тут святкове дерево – штучне. Але не менш красиве. Цього року ялинку, яка височіє на 22 метри, оформили у європейському стилі, витративши на нові іграшки та гірлянди близько 2 млн грн. А ілюмінація, яка використовувалася у попередні роки, тепер прикрашає інші новорічні локації Запоріжжя.

Харків

Головна новорічна ялинка Харкова є однією з найвищих в Україні – 40 з половиною метрів. Зібрана вона з окремих деталей та підсвічена світлодіодними лампами. Ілюмінація на ялинці працює в денному та нічному режимах. Загалом в ній задіяно 50 тисяч світлових елементів, є також анімаційні картинки. Штучне дерево прикрашають кілька тисяч куль з глянсового пластику, завитки, які зображають морозні візерунки та 50 великих куль.

Нагадаємо, раніше Львівський портал зібрав в одному матеріалі усі 24 головні ялинки України. Детальніше читайте за посиланням.

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Фото: ДАРТ

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